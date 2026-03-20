内卷严重？︱调查指42%留学生毕业后就地揾工 海归考公达15%

内地教培龙头新东方18日发布的《中国学生出国留学发展报告》显示，「海归」就业呈现新趋势，更多留学生倾向于毕业后先在留学地积累工作经验，再择机回中国内地就业；「毕业后马上回国就业」人数占比明显下降，或与内地近年就业竞争加剧有关。

弥漫「毕业即失业」焦虑

报告指出，今年有42%的留学生倾向于毕业后先在当地工作一段时间，「先海外蓄力，再回国发展」成为主流职业策略。「毕业后马上回国就业」的比例从2022年的38%，逐年下降至今年的27%。

内地就业竞争激烈，去年大学毕业生人数达到1222万人，今年更将进一步增加48万，达到1270万人，屡创新高。随著互联网、房地产等传统热门行业缩减招聘，大学生「毕业即失业」的焦虑弥漫。

报告指出，「海归」就业求稳趋势越发明显。「考公（公务员）/考编（事业单位编制工作人员）」 的实际比例达15%，成为海归就业的重要新方向。

报告又称，内地留学生的薪金预期与实际回报存在一定差距。平均期望月薪2万元（人民币，下同），而首份工作实际平均薪资约1.3万元，「差距的核心原因在于对内地薪资行情认知不足，以及对自身能力与经验的高估」。但海外学历在内地仍具备显著的薪酬优势，应届留学生平均薪资仍高于内地大学毕业生。