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游泰注意︱普吉射击场员工玩枪走火 流弹嵌入脸中国女游客重创

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更新时间：13:13 2026-03-20 HKT
发布时间：13:13 2026-03-20 HKT

泰国有射击场发生走火事故，导致一名52岁中国女游客脸部中流弹重伤。

综合泰媒报道，18日傍晚，普吉府卡图射击场，52岁Xiao姓中国女游客射击完毕后，在现场「安全区」与友人拍照时，突然中枪，流弹嵌入伤者脸部。

射击场员工违规玩枪导致走火，重创一名中国女游客。Ｘ
射击场员工违规玩枪导致走火，重创一名中国女游客。Ｘ
射击场员工违规玩枪导致走火，重创一名中国女游客。小红书
射击场员工违规玩枪导致走火，重创一名中国女游客。小红书

报道指，事件疑涉及射击场一名28岁员工，在距伤者20米外的员工区域内，违规玩弄自己的私人枪械，由于未有检查枪膛是否清空，导致意外走火，子弹穿过现场木门及玻璃门后，击中正在拍照的伤者。

目前，涉事员工已被拘留，将被控以「过失致人重伤」、「非法持有枪枝及弹药」罪。涉事的射击场亦可能违反安全规定，面临停业、罚款等处罚。

驻宋卡总领事馆普吉领事办公室工作人员20日向极目新闻证实事件，指伤者来自吉林，目前留医治疗，「伤有点严重，但没有生命危险，她的家人也在陪同」。

 

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