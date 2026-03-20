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央视「邵氏风格」AI动物武侠片火爆 隐喻美伊战事获超百万点赞

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更新时间：08:00 2026-03-20 HKT
发布时间：08:00 2026-03-20 HKT

美国对伊朗的战事持续，中东局势引发全球关注。央视网18日发放AI短片《流金谷恩仇录》，隐喻美伊战争，以创新的「AI动画+武侠叙事」的创新组合，向观众科普「国际政治」，不到一天收获超130万点赞，被网友盛赞为「顶级政治表达」。

网民：顶级政治表达

18日，央视网《AI奇谈》栏目推出的5分钟AI武侠寓言短片《流金谷恩仇录》（又名《止戈为武：流金谷恩仇录·白鹰与波斯猫》）正式上线，凭借「邵氏武侠」质感的画面、巧妙的现实隐喻的通俗表达，迅速引爆网络。

短片采用动物拟人化设定，以「流金谷」为核心展开叙事，这座被称为「天下咽喉」的要道，地下藏有象征能源命脉的至宝「玄铁髓」（石油），成为各方势力争夺的焦点。

其中，白鹰盟（影射美国）凭借强悍武力垄断玄铁髓交易，强制推行「白鹰金票」（指美元）作为唯一结算货币，构建起霸权体系；而波斯寨（指伊朗）因坚持保留自身「圣火窟」，拒绝臣服于白鹰盟的垄断，遭到突袭，老寨主战死，更发生「稚子堂」无辜孩童遇害的悲剧，血海深仇就此结下。

白鹰盟影射美国

为复仇，波斯寨领袖波斯猫愤而封堵流金谷要道「一线天」（霍尔木兹海峡），掐断白鹰盟的财路。白鹰盟试图裹挟天下商会围剿波斯寨，却遭遇意外反噬——以骆驼为首的各路商会纷纷开辟北面草原新商道，弃用白鹰金票、另择结算方式，彻底打破了白鹰盟的霸权垄断，使其体系摇摇欲坠。

短片结尾以「武之极致，不在戈而在止」点明核心主旨，传递出霸权难以为继、合作共赢才是长远之道的理念。

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