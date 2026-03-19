Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日关系恶化｜无锡樱花友好植树下周举行 未邀日方代表参加

即时中国
更新时间：21:48 2026-03-19 HKT
发布时间：21:48 2026-03-19 HKT

为祈愿中日友好，江苏省无锡市自1988年起，于每年春季举办樱花植树活动；今年疑因中日交恶，日方未获邀出席。往年参加活动的日本民间团体「日中共同建设樱友谊林保存协会」称，除了疫情期间外，今年是日方首次缺席。

共同社报道，今年的植树活动将于本月25日举行，但上述协会与日本驻上海总领事馆都没有收到无锡市的邀请。

无锡市有关部门回应称，今年的植树活动未邀请各国领事馆与外国媒体参加，缩小了举办规模，但未透露原因。

「日中共同建设樱友谊林保存协会」由日本人长谷川清巳（已故）为了避免不幸侵略历史重演而创立，持续向无锡市捐赠樱花树并植树。市内的公园约有3万株樱花绽放，已成为中国屈指可数的赏樱景点。

保存协会会长新发田丰对共同社说：「无法参加，令人遗憾，但樱花今年也一定会绽放，植树的努力并未消失。我希望日中关系得到改善，明年能够出席。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
葵涌地盘有天秤倒塌 男操作员连人带机堕地不治
02:09
葵涌公屋地盘天秤倒塌 男操作员连人带机堕地亡 大窝口道一段全封
突发
3小时前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
7小时前
苏民峰批2026年「灾难位」于马来西亚？亲上火线回应 与大马缘份匪浅曾置业微赚离场
苏民峰批2026年「灾难位」于马来西亚？亲上火线回应 与大马缘份匪浅曾置业微赚离场
影视圈
7小时前
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
生活百科
9小时前
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
饮食
6小时前
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
食用安全
7小时前
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
时事热话
10小时前
前金牌司仪玩得忘形险假发飞脱出洋相 同场59岁性感女星频频摸肚再惹揣测
前金牌司仪玩得忘形险假发飞脱出洋相 同场59岁性感女星频频摸肚再惹揣测
影视圈
13小时前
宏福苑大火听证会 杜淦堃：殉职消防员伟豪曾发求救信号 不排除于31楼堕楼亡
01:17
宏福苑听证会｜殉职消防员何伟豪曾发求救信号 推断于31楼打破窗户逃生 惟不幸堕毙
社会
7小时前