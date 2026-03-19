中日关系恶化｜无锡樱花友好植树下周举行 未邀日方代表参加

为祈愿中日友好，江苏省无锡市自1988年起，于每年春季举办樱花植树活动；今年疑因中日交恶，日方未获邀出席。往年参加活动的日本民间团体「日中共同建设樱友谊林保存协会」称，除了疫情期间外，今年是日方首次缺席。

共同社报道，今年的植树活动将于本月25日举行，但上述协会与日本驻上海总领事馆都没有收到无锡市的邀请。

无锡市有关部门回应称，今年的植树活动未邀请各国领事馆与外国媒体参加，缩小了举办规模，但未透露原因。

「日中共同建设樱友谊林保存协会」由日本人长谷川清巳（已故）为了避免不幸侵略历史重演而创立，持续向无锡市捐赠樱花树并植树。市内的公园约有3万株樱花绽放，已成为中国屈指可数的赏樱景点。

保存协会会长新发田丰对共同社说：「无法参加，令人遗憾，但樱花今年也一定会绽放，植树的努力并未消失。我希望日中关系得到改善，明年能够出席。」