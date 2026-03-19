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吉林Range Rover急煞8次累Benz追尾 警一度判断无违法惹质疑︱有片

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更新时间：19:34 2026-03-19 HKT
发布时间：19:34 2026-03-19 HKT

吉林发生离谱交通事故，一辆路虎（Range Rover）爬头闸车，在53秒内8次蓄意急煞，害后方的Benz最终追尾撞上，维修损失16万人民币。警方原本认定「危险驾驶」，却不断反转一度判决为「无违法事实」终止调查，令外界质疑警方处理。长春市公安局3月19日通报，已将该案立为刑事案件，并依法对路虎车主孙某某采取刑事强制措施。案件正在进一步侦查中。

损失达16万人民币

根据吉林长春Benz车主吕先生车Cam的影片，他在2025年12月10日，驶至吉林朝阳区新民广场转弯时，遭一辆黑色Range Rover在道路畅通情况下，不足1分钟内连续8次急刹，最终追尾。

吕先生的Benz撞毁，维修需要10万元，另外，车辆折旧损失6万元，却追讨赔偿无门。

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吕先生指，事故后，到场交警已认定「非普通事故，涉嫌危险驾驶」。后续却以「犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任」为由不予立案。

交警称多次向辖区派出所及法制大队移交案件，均未被接受。当事人自行报案后派出所立为行政案件，2月3日朝阳区分局又称「没有违法事实」。

警方连环反转，且最终认定「没有违法事实」，令吕先生不能接受。

市公安局：撤销原决定重查

大象新闻向长春公安局交警支队朝阳区大队查询，民警称详细记录了问题「将由案件经办民警进行回复」。桂林路派出所称需向分局报备却「没有分局联络方式」。

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3月3日，事件再出现反转，长春市公安局法制支队通知吕先生，刑事复议认定「原不予立案决定事实不清、证据不足」，撤销原决定，责令重新调查。目前案件已重启，结果预计一个月内出炉。

3月19日，长春市公安局发出通报，对于「路虎急煞8次累致Benz追尾」一事，已将其立为刑事案件，并依法对路虎车主孙某某采取刑事强制措施。案件正在进一步侦查中。

对于Range Rover恶意急煞造成事故，却被警方不断「降温」一度更变成「没有违法」，网民纷纷留言，「路虎大哥的能量还是太大了」、「给我查查路虎」、「不予立案的决定的人也要挖出来调查」、「不上微博都不会重新查」、「纪委进驻吧！！！别客气」、「谁家的少爷」。

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