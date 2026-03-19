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内蒙化工厂爆炸冒毒烟 2人失踪3人伤 疑盐酸罐肇祸

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更新时间：20:56 2026-03-19 HKT
发布时间：20:56 2026-03-19 HKT

内蒙古阿拉善盟一间化工厂今日（19日）发生严重爆炸意外，事故导致至少2人失踪、3人受轻伤。事发时现场冒出大量黄色有毒浓烟，初步消息指，爆炸或由一个装有盐酸的液体罐引发。目前，消防及应急管理部门仍在现场进行紧急搜救，事故原因正在深入调查中。

硝化厂房突爆炸 现场冒大量黄色浓烟

事发于今日上午11时50分许，位于内蒙古阿拉善盟的利元科技有限公司，其厂区内的硝化车间突然发生猛烈爆炸。据内媒《央视新闻》报道，经初步核实，事故已造成2人失踪，另有3人受轻伤。

从网上流传的多段现场影片可见，爆炸发生后，厂区上空升起巨大的黄色烟柱，场面骇人。公开资料显示，涉事的内蒙古利元科技有限公司，主要从事化学原料及化学制品的生产。

消防指或涉盐酸罐 爆炸产生有毒气体

事发后，当地应急管理局的专职消防队立即赶赴现场展开救援。一名消防工作人员在下午2时许向内地传媒透露，由于爆炸发生在工作时段，已第一时间组织厂内的人员疏散，但现场仍有被困人士，搜救工作正在全力进行中。

该名消防人员续指，初步怀疑是一个装有液体的「罐子」发生爆炸，推测「应该是盐酸罐」。他解释，盐酸具有强烈腐蚀性，其爆炸后产生的烟雾亦带有毒性。鉴于事故可能引发环境污染，当地的生态环境部门亦已派员介入处理。

阿拉善盟生态环境局腾格里分局的工作人员证实，已有人员赶往现场，但暂未掌握具体情况。内地传媒曾多次致电涉事公司的公开电话，但均未能接通。当局表示，事故的确切原因尚待进一步调查，搜救失踪人员是当前的首要任务。

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