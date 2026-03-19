共享办公室︱ ¥299包月可OT到半夜 杭州「扮返工」员工月入逾8万

浙江杭州近期兴起所谓的「扮返工」公司，其实是共享办公室的变奏，以低至¥299包月，又可付费加班到半夜，除让人体验上班滋味外，还吸引许多创业者，有「扮返工员工」月入达7、8万人民币。

网民嘲「不就是网咖吗」

据《钱江晚报》报道，假装上班公司的创始人陈英健表示，「扮返工员工」需要遵守不能睡觉，不能玩游戏，尽量不要迟到等办公室守则。

杭州的假扮上班公司对灵活就业及创业者很具吸引力。钱江晚报

杭州的假扮上班公司对灵活就业及创业者很具吸引力。钱江晚报



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假装上班从单一工位租赁，升级为工位+监督+资源+服务的轻创业孵化平台：1.2米工位包月299元，大学生特惠100元，包天30元、包周99元；两人独立办公室1500元包水电物业。针对熬夜、赖床、自律性差的创业者，推出「叫醒工位」，提供真人叫醒、打卡监督，全勤奖励500元，部分套餐还可以解决住宿问题。

陈英健表示，每天来公司的一般在20人左右，高峰时段多达50人，最长留住者超过6个月。他透露，这些「员工」大多是来创业的，去年7月最早入职的，目前已经全部离职。

网民认为「扮返工」公司有巧立名目之嫌，「其实就是租了个工位，还挺便宜」、「不就是网咖吗」、「你去咖啡厅肯德基也可以这样」、「灵活付费的共享办公室？」、「饱饭没事做」。

也有人认为意念不错，「对我这种失业一直找不到工作又不想家人知道的人很友好」、「就是一个成人托管所也是一个」、「有这氛围，避免犯懒」。