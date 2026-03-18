手机加价潮？︱内地vivo今起加零售价 X300 Pro即贵¥600
更新时间：21:45 2026-03-18 HKT
发布时间：21:45 2026-03-18 HKT
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AI发展带动下，全球记忆体价格疯涨，连带手机亦受影响。内地九派新闻报道，3月16日，内地手机品牌「vivo」公布，受全球半导体及存储成本持续大幅上涨的影响，vivo于今日（18日）早上10:00起，调整部分产品的建议零售价。
报道指出，多家线下门店销售人员今日透露，目前已有部分型号开始涨价，其他系列将陆续跟进。
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一位销售人员称，整体涨价将分阶段推进，即先涨一个系列，再涨一个系列，预计在4月1日前基本完成调整。
销售人员指出，X、Y系列已启动价格上调，S系列尚未调整，但预计3月22日开始涨价。此外，iQOO部分机型已上调300元（人民币‧下同）至500元不等，个别机型如X300 Pro涨幅达到600元。
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