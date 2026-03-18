重庆市委专题学习会 市长胡衡华罕见缺席

官方《重庆日报》报道，重庆市委理论学习中心组（扩大）18日举行专题学习会。重庆市委书记袁家军主持会议并发表讲话。王炯、程丽华，陈新武，市委理论学习中心组其他成员，有关市级领导出席，但未提市委副书记、市长胡衡华出席会议。

重庆市长胡衡华。中新社

18日晚的重庆电视台《重庆新闻联播》节目画面也显示，胡衡华缺席这场会议。翻查过往公开资料，重庆市委此前的多次理论学习中心组（扩大）专题学习会，胡衡华均有参加。

本月16日举行的重庆市委人才工作领导小组会议，当时胡衡华有现身，并主持会议。

胡衡华是湖南衡南人，长期在湖南工户，曾任长沙市长、市委书记等职，2020年调任陕西省委副书记，2021年赴重庆，出任市委副书记、市长。