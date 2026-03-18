苹果50周年︱CEO库克现身成都 李宇春登台献唱

18日下午，苹果公司CEO库克现身四川成都太古里，出席苹果50周年特别活动。四川籍内地女歌星李宇春登台献艺。



综合内媒报道，为筹备这场活动，成都太古里苹果零售店临时闭店。18日下午2时30分，活动尚未开始，店外已设起围栏，不少未持相关证件的公众只能在周边等候。大批保安人员在周边维持秩序。

苹果公司CEO库克现身四川成都太古里，出席苹果50周年特别活动。

苹果50周年庆祝活动于四川成都举行，CEO库克与李宇春在台上合照。红星新闻

苹果50周年庆祝活动于四川成都举行，CEO库克与李宇春在台上合照。红星新闻

苹果50周年庆祝活动于四川成都举行，CEO库克与李宇春在台上合照。微博@钟文泽

成都为全球庆祝活动第二站

据报这是库克今年首次到访中国，接下来还有北京的行程。



今年4月1日是苹果公司成立50周年。公司此前宣布将于3月在全球多地举办系列庆祝活动，成都站为全球庆祝活动第2站，首站已在纽约以演唱会形式举行。