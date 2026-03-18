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湖北五旬男鼻流脓传异味多月不愈 惊揭螺丝「藏」鼻腔40年

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更新时间：18:51 2026-03-18 HKT
发布时间：18:51 2026-03-18 HKT

湖北十堰市一名五旬男子，近3个月饱受鼻腔流脓、伴随强烈异味困扰，求医后惊讶地发现，病源竟是一枚已在其鼻腔内「藏身」长达40年的螺丝钉。医生凭借精湛手术，最终成功将这枚「计时炸弹」取出，为病人解除长年隐患。

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58岁的林先生因鼻子持续流脓发出异味，于3月7日前往十堰市太和医院耳鼻咽喉头颈外科求诊。接诊医生蔡正敏在问诊时，敏锐地察觉到其鼻腔长期发出异味，背后可能另有隐情。

医生取出「潜伏」40年的螺丝。
医生取出「潜伏」40年的螺丝。

在医生反复追问下，一段尘封四十载的记忆被唤醒。林先生忆述，年轻时玩猎枪曾发生意外，有金属物从其面部擦过，但当时仅作简单包扎处理，未有深究。而他又想起三年前，曾接受磁力共振检查时，头部突感一阵「电击」，医生提醒其体内或有金属残留，现在想起来才明白原因。

医生的推断

其后获电脑断层扫描（CT）证实，影像清晰显示林先生的左侧鼻腔内，藏有一枚高密度的异物。

CT影像显示林先生左侧鼻腔内，藏有一枚高密度的异物。
CT影像显示林先生左侧鼻腔内，藏有一枚高密度的异物。

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医疗团队随即为林先生安排手术。3月10日，专家邹帆的团队在全身麻醉下为他进行手术。由于异物在体内留存时间极长，已被新生肉芽组织紧紧包裹，大大增加了手术的难度。然而，凭借精准的判断与操作，手术团队耗时35分钟，便成功将一枚长约3厘米、已严重锈蚀的螺丝完整取出。

术后，林先生恢复情况良好，已康复出院。医生解释，他长期的鼻窦炎症状，正是由这枚异物长期刺激所致，如今肇因已除，只要配合规范治疗便可痊愈。
 

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