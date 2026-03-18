被拐35年︱38岁河南汉与家人团聚激动痛哭 安慰自责多年胞姊：我过得好好

每年，内地有无数孩子被拐，能与家人重聚的个案不多。3月18日，河南义马，38岁的杜军今日（18日）带著孩子，与失散35年的亲生母亲、姐姐相认。离散多年终于团圆，一家人相拥而泣，现场所有人都被感动。



内地红星新闻报道，1991年，年仅3岁的杜军在和二姐玩耍时不幸被拐，一家人从此踏上漫长寻亲路。父亲苦苦寻觅多年，直至离世也未能如愿，留下终身遗憾。二姐则因当年没能看好弟弟而自责多年。

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二姊多年一直自责不停

1988年，杜军出生在河南义马一个普通家庭，家中还有三个姐姐，一家五口原本过得安稳幸福。



1991年，杜军和二姐在外玩耍期间，年仅3岁的杜军被人拐走。孩子失踪后，父母和姐姐四处奔走寻找，印发大量寻人启事，还登上电视台发布寻亲信息，并悬赏2万元（人民币）。



二姐表示，一直觉得是自己当年没看好弟弟，这份自责整整伴随了她35年。杜军的失踪，成了全家人心中一道无法愈合的伤疤。

杜军于烟台经营烧烤摊

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被拐后的杜军遭带到山东，由养家爷爷买下。因养父母身体残疾、无儿无女。杜军从小便跟著爷爷嫲嫲生活。杜军表示，养父患有癫痫，养母在他十岁左右离家，再也没有回来。3岁时，养家嫲嫲去世；14岁，养家爷爷也撒手人寰；15岁，养父也离开了人世。杜军成了孤儿就独自外出打工。如今，他已组建自己的家庭，育有一儿一女，女儿17岁，儿子仅10个月，在烟台经营烧烤摊。



2011年，杜家亲属在「宝贝回家」平台登记寻亲信息。直至今年2月，现居山东烟台的蔡绪峰被锁定。一个月后，蔡绪峰在烟台市公安局完成采血样本。DNA鉴定最终确认：蔡绪峰就是1991年失踪的杜军。



杜军称，小时候虽有人说他并非亲生，但他从未放在心上。直到拿到DNA鉴定结果，他向养家的姑姑、叔叔求证，才得知自己当年是被养家爷爷买来的真相。



3月18日上午，杜军在志愿者陪同下回到义马，与母亲和三个姐姐正式团圆。见到年迈的母亲和姐姐时，一家人紧紧相拥，泣不成声。杜军紧紧握住二姐的手，反复安慰：「走丢不怪你，别再自责了，我现在过得很好。」