长者免费纹身︱揭阳纹身店解释防走失惹热议 网民批：给马烙花一样

近日，广东揭阳一间纹身店挂有红色横幅称「65岁以上老人凭身份证纹身免费」，被网友质疑不妥。

该店家18日回应称，考虑到阿尔茨海默病（认知障碍症）老人可能会扔掉家属的联系方式号码牌，导致走失时家人无法联络，便想利用自己的职业技术为老人们提供帮助。如果有老人需要，可以在家属的陪同下到店进行免费纹身。

阿尔茨海默病是老年痴呆最常见的一种类型，常见于70岁以上人群。它会导致病人失去思考、记忆、推理和行为能力，以至于会严重影响日常生活。

早在2023年7月9日，深圳一间纹身连锁店在社交平台表示，旗下位于深圳和东莞的三间纹身店均可免费为阿尔茨海默症患者纹身，活动永久有效。

帖文配图显示，纹身师傅除了会在老人手背处纹上老人家属的电话号码，还会加上「丢失请联系」或「若我丢失」等字样。

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帖文引发热议，不少网友表示反对，有人觉得不尊重老人，「就跟牧区给马烙花一样！老了，病了，起码的尊重都没了！」有人担心纹上去的电话可能被骗子利用，亦有网友表示只要老人愿意，家人愿意，没什么不可以。

该深圳连锁店长对《南方日报》说，纹身尊不尊重老人应该由老人的子女来进行判断。「人都会有老的一天，包括我，也希望以后的世界能善待我们这一代。」

重庆某三甲医院神经内科的张医生（化名）对《南方日报》表示：「从医学上来说，阿尔茨海默病老人后期会有认知障碍，纹身可能会导致应激反应，我不建议这么尝试。就我个人而言，这种有号码的纹身不同于装饰纹身，可能给人不好的印象，所以不会推荐。」

经常护理阿尔茨海默病患者的重庆市急救医疗中心（重庆大学附属中心医院）神经内科护士长王晓莉表示：「其实任何留联系方式的做法都是最后的补救办法，阿尔茨海默病患者最需要的还是亲人朋友的关爱和陪伴、正确的照护、避免患者走失、保持耐心、给患者多一些鼓励、监督患者服药，避免患者在没人陪伴情况下私自外出。」