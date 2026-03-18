经血弄污火车床单被索偿¥180 女客促列车增售M巾

内地一名女乘客早前乘搭火车卧铺时，因经期突然来临而无法在车上购得卫生巾，不慎染污床单，被职员要求自行清洗或赔偿180元人民币。事主其后在网上发文，呼吁铁路部门应在列车上售卖卫生巾，事件随即引发网民热议。铁路客服部门回应指，涉事列车现已有售卫生巾，但承认或有售罄情况。

自行清洗床单后企至到站

化名张女士的事主向内地传媒忆述，事件发生于去年10月，她乘搭由兰州铁路局营运的K228次列车。她在上车后月经突然来了，用完随身携带的卫生巾后，始发现车上并无此类用品出售。她表示：「当时大家已入睡，不好意思向人求借，只能将衣物垫在身下，小心翼翼地过了一夜。」

然而，至翌日中午，张女士发现床单被弄脏，主动向列车职员求助。对方给予两个选择：自行将床单清洗干净，或赔偿180元。张女士坦言因无法负担赔偿金额，只好选择亲自清洗床单，形容当时「既狼狈又尴尬」，为怕再弄脏床单，洗完后更一直站立至下车。

她承认自己有责任，亦理解损坏公物需赔偿的原则，但她质疑：「列车上会配售热水、零食和厕纸，而卫生巾同样是女乘客的必需品，为何没有售卖？」

事件曝光后，不少网民分享类似经历，而乘务员的反应不一。有乘客表示曾被职员要求清洗污渍，以免职员被公司扣罚；亦有人指职员在了解情况后，直接更换新床单，并无追究。

兰州12306铁路客服热线于3月17日回应查询时表示，目前该趟列车已有卫生巾出售，但因列车是流动场所，无法保证每趟车均备货充足。至于弄脏床单的处理方式，客服称需视乎个别列车职员的判断，若可清洗，或会直接更换；若无法清洗，则需按车上相关规定处理。对于赔偿金额及清洗要求的具体规定，客服则表示需向铁路相关部门查询。