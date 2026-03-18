长者福音？︱全球首个机械人安老中心北京启用 设艾灸按摩及复康训练

全球首个集成了逾40款智能机械人的「智慧康养机械人养老驿站」，近日于北京亦庄正式投入运营。该服务站将基础护理、机械人应用及乐龄科技改造融为一体，为长者提供由餐饮、理疗、复康以至娱乐等全方位智能化服务，实现「科技安老」的深度融合。

这个位于北京亦庄荣华街道的安老服务站，占地约1100平方米，划分为多个功能区域。在餐厨区，由点餐到送餐的整个流程均实现智能化；康养区则配备了多款专业机械人，包括提供按摩、艾灸等理疗服务，以及协助长者进行科学化复康训练的外骨骼机械人。

此外，站内亦设有下棋、泡茶等娱乐机械人，增添趣味。场地更特设一个「乐龄科技」样板间，展示智能轮椅、陪伴机械人等前沿产品，并设有机械狗障碍赛体验区，让长者亲身感受科技带来的便利与乐趣。

有社区居民表示，站内的活动内容包罗万象，动静皆宜。当局负责人张莉指出，此服务站有别于传统模式，它整合了基础服务、乐龄科技及机械人应用场景，并会收集长者的反馈意见，以促进机械人技术的更新迭代，确保服务能持续优化。

据悉，北京亦庄将以此服务站作为试点，未来将打造更多科技安老的应用场景，持续推动机械人技术在护老领域的深度应用。