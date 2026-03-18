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四川15岁高中生斑马线遭车撞飞 疑再被对向车辗过｜有片

即时中国
更新时间：09:39 2026-03-18 HKT
发布时间：09:33 2026-03-18 HKT

四川南充市南部县于3月16日清晨发生一宗致命交通意外，一名15岁少年在横过斑马线时，遭一辆私家车撞飞至对向车道，随后怀疑再被另一车辆辗过，经抢救后证实不治。目前，两名涉事司机已被公安机关控制。

肇事车辆疑未减速

事发于16日清晨6时50分许，现场为南部县商贸大道。根据警方通报及现场影片资讯，该名束姓少年当时正沿斑马线行走，并在道路中心线处稍作停等。此时，一辆由43岁张姓司机驾驶的私家车沿中心线驶至，并未减速，随即将少年撞飞。少年被抛堕至对向行车线后，再遭一辆驶至的汽车二次辗压。

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据现场情况分析，事发时天色昏暗，肇事私家车紧贴道路中心实线行驶，且行经斑马线时没有减速迹象，怀疑对向车辆的远光灯（高灯）可能影响了司机视线，酿成悲剧。

意外发生后，救护车及警方迅速到场处理，医护人员曾即场为伤者进行心肺复苏，惜最终返魂乏术。南部县中医院及县教育局其后确认，死者为一名就读高一的学生。

南充南都公安分局的警情通报指出，经检测已排除两名涉事司机酒后及药后驾驶的嫌疑。目前事故的深入调查及善后工作仍在进行中。警方亦呼吁公众，为免对死者家属构成二次伤害，切勿传播现场相关的图片、影片及不实资讯。

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