为情妇及私生子落户深圳 富二代雇「同姓男」假结婚被妻举报

深圳一名身家百亿的地产商继承人，被指为让婚内出轨所生的私生子取得深圳户籍并跟随其姓氏，竟策划一场「假结婚」闹剧，透过中介寻找同姓男子与其情妇登记结婚。事件近日因其合法妻子报警举报而曝光，涉案的刘姓男子已被警方采取刑事强制措施，而该名地产商儿子因涉重婚已被警方立案调查。

欠债男为30万酬金假结婚

事件中的关键人物、居于深圳的刘先生向记者透露，他于2019年因创业失败欠下数十万元债务，后经同学介绍认识了从事「协助落户」生意的王某。王某向他提议，与一名未婚怀孕的女子「假结婚」，待女方成功将户口迁入深圳，并为新生婴儿办理落户后，双方即可离婚，事成后可获取可观酬劳。

刘男因涉重婚已被警方立案调查。

为解财困，刘先生同意了这项安排。2020年4月，他与该名女子先到公证处办理女方财产公证，随后正式登记结婚。在接下来的两年间，他按指示交出户口本，配合对方办理户籍迁移。女方及其孩子最终成功落户深圳，两人亦于2022年6月正式离婚。期间，刘先生陆续收到了合共30万元的款项。

元配怒揭丈夫重婚

刘先生原以为事件已告一段落，惟今年1月突然接获深圳警方传唤，要求他协助调查一宗重婚罪案件。

据了解，当地一名刘姓知名地产商的儿子被举报，报警的正是其结婚已十多年的合法妻子程女士。程女士向警方指控其丈夫在婚期间，与另一名女子以夫妻名义公开同居，并育有一子。她同时向警方提交了大量证据，包括二人的结婚证明、所生子女的出生文件，以及丈夫为情妇的儿子举办百日宴的照片。

为情人及私生子落户深圳，富二代雇人假结婚被妻举报。 新民晚报

程女士进一步指控，丈夫为让情妇及其两名私生子落户深圳，并确保孩子的户口能登记其「刘」姓，故特意安排中介寻找一名同姓男子配合，此人正是上述的刘先生。据悉，该地产商儿子在事发后曾一度潜逃出境，后被劝返并办理了取保候审。

「假结婚」落户服务成行成市

内媒记者调查发现，社交平台充斥大量声称可「协助落户」的广告，除了主流的积分落户代办外，亦不乏提供「假结婚」落户的非法服务。

假结婚、伪技能，中介操盘深圳落户产业链。

有中介透露，为规避普通结婚随迁户口所需的两年等候期，他们可以安排客户与「高层次人才」对象结婚，从而实现当年落户，服务费约二十多万元。更有甚者，声称可运作客户参加技能比赛并获取证书，再透过「高层次技能人才」的渠道办理落户。有律师事务所及教育机构亦被发现暗中经营此类业务，报价均在30万元左右。

目前，当地警方已就此案及相关的非法落户产业链展开深入调查。