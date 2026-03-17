耿爽转战民间外交 履新后首亮相会美商

中国常驻联合国前副代表、特命全权大使耿爽，在转任中国人民外交学会副会长后，于本周一（3月16日）首度公开亮相，并与中国美国商会会长何迈可（Michael Hart）会面。

介绍「两会」情况 鼓励美企留华

据中国人民外交学会官网发布的消息，耿爽在会见何迈可期间，主动介绍了刚在北京闭幕的全国「两会」（即全国人民代表大会及全国政协会议）的主要情况，并阐述了国家「十五五」规划（2026年至2030年）的相关内容。

耿爽在会上鼓励中国美国商会继续担当桥梁角色，积极推动美国企业深化在中国市场的发展。

从外交前线退居二线

此前，中国人民外交学会官网于本月更新其领导层名单，正式公布现年53岁的耿爽出任该会副会长。由于此职位被视为退居二线，消息一出即引起外界舆论的广泛讨论。

公开资料显示，耿爽于1973年4月出生，为北京人，拥有硕士研究生学历。他曾是中国外交部为外界所熟知的面孔之一，担任过外交部新闻司副司长兼发言人，以强硬批美言论闻名，被外界视为战狼级外交官之一。至2020年7月，他获任命为中国常驻联合国副代表、特命全权大使，直至近日卸任。