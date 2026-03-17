过马路半路变红灯 北京89岁老人被撞身亡 责任属谁？｜有片
更新时间：10:00 2026-03-17 HKT
发布时间：10:00 2026-03-17 HKT
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北京丰台区一个路口近日发生致命交通意外，一名长者在斑马线上横过马路期间，被一辆正在左转的私家车撞倒，最终伤重不治。警方经调查后指出，即使行人过路灯在中途转为红灯，行人仍有权继续前行至安全位置，涉事司机须负上全部责任。
CCTV记录事发经过
据闭路电视画面，事发时，该名长者正于行人绿灯亮起时，沿斑马线横过马路。当他步行至路中央时，灯号转为黄色再变为红色。此时，杨姓司机驾驶的私家车作为左转车流中的第二辆车，疑抢先通行，欲绕过前车时，撞向正在斑马线上的长者，酿成悲剧。
警方阐明路权责任
针对「行人在过路途中交通灯转色应如何自处」的疑问，警方明确表示，根据法例，行人一旦在绿灯时开始横过马路，即使中途转为红灯，依然拥有优先通行权，可以继续步行直至过完马路。其他车辆（包括转弯车辆）的司机，必须留意路面情况并耐心等候，确保行人安全通过后方可开车。
警方裁定，此次事故的肇事司机杨某，因未有让路予在斑马线上的行人，是导致意外发生的主因，因此需要承担全部责任。
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