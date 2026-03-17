万州环湖马拉松︱冠军终点前遭工作人员拉走 重新冲线举手摆拍︱有片

内地一场马拉松赛事发生离谱乌龙事件。周日（15日）于重庆万州举行「2026重庆万州环湖马拉松」中，男子全马冠军盛雪李，在即将冲线的一刻，竟遭现场工作人员强行拦截并推离赛道，引发广泛关注及争议。

据多名跑手反映及直播画面显示，当时盛雪李即将冲过终点线时，一名工作人员在终点前将其拦停，并将他推向旁边的半马赛道。短暂混乱后，工作人员似乎意识到严重失误，随即引导盛雪李重新冲线。盛雪李被拉回终点线前，还要作状举手，让工作人员拍照。而工作人员突如其来的举动，令现场观众及网民哗然。

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网民估人员以为属半马选手

赛后结果显示，盛雪李最终以2小时23分53秒的成绩夺冠，刷新个人最佳纪录。然而，据记者查询相关视频，直播画面所记录的冠军成绩，是其被拦停时的时间。若计入他被拦截及重新冲线的延误，其实际冲线时间为2小时24分18秒。

盛雪李赛后亦在个人社交平台转发了赛事失误片段，并配文称：「今天全马冲线，差点被裁判给抱走，第一次全马站台居然发生这样的乌龙，我也是服了」。不少网民对此感到愤怒，纷纷留言要求追究相关人员责任，并呼吁赛事方公开道歉。

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网民要求大会道歉

有网民分析指，由于当日天气阴雨，赛道旁的工作人员均撑伞或穿雨衣，加上全马与半马赛道相近，可能该名工作人员误以为盛雪李是抢镜的半马选手，才会强行将其推开。

重庆万州环湖马拉松是中国田径协会A类认证赛事，总参赛规模达1.2万人。万州区文化旅游委及区委宣传部暂未就事件作出公开回应。