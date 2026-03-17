3·15打假｜高端鸡蛋被指虚假宣传 黄天鹅连夜发律师函

「3·15」打假期间，多年来宣传「无添加」的内地高端鸡蛋品牌黄天鹅，被自媒体爆检出人工合成色素角黄素，涉嫌误导消费者。事件经《中国食品安全报社》旗下新媒体转发迅速发酵，黄天鹅连夜发布律师信及「三问」长文，否认指控。监管部门已介入调查。

监管部门介入调查

知名打假人王海团队上周五发布检测报告，称在河南许昌胖东来超市购买的黄天鹅可生食鸡蛋样品中检出人工色素角黄素。由于黄天鹅长期以「天然植物性饲料」「可生食」「不含人工合成色素」为核心卖点，检测结果迅速引发市场关注。随后《中国食品安全报社》旗下新媒体「中食安报告」发布视频，将「检出角黄素」直接等同于「添加人工合成色素」，进一步加剧舆论发酵。

黄天鹅鸡蛋陷「角黄素」争议 。

前晚，黄天鹅紧急发布严正声明和律师信，强调鸡蛋、鱼虾等天然食物中本身就含有微量角黄素，网传「检出即等于人工添加」属于严重误读、混淆视听，对品牌声誉造成严重损害。黄天鹅昨日发文「三问」涉事媒体，质疑其未经采访和求证，刻意制造不实讯息。

此外，网红麻辣烫连锁店「刘文祥」被指多个门店存在食材以次充好问题，昨日公司发布致歉信，称将停止与涉事门店合作，封存销毁问题食材，配合市场监管部门调查，并自查自纠。

