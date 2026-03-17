铲屎官︱重庆得意妹扭计要养狗 喊住执屎系咁呕︱有片

重庆有女童执意要家长批准养宠物狗，被母亲要求负责清理狗狗排泄物作交换，结果女童初任铲屎官，未适应新鲜狗粪的温热软糯恶心感，委屈得边哭边执屎，最后还忍不住反胃呕吐起来，短片在网上疯传被网民笑称女童「一吐封神」。

网民：「一吐封神」

重庆女童可可，其家人常在抖音分享她的生活日常，约一周前，上架了一条新短片，显示可可扭计成功，获父母批准饲养宠物狗，但条件是可可要负责铲屎搞衞生。

影片所见，可可第一次为狗狗执屎，虽然戴上即弃手套，但当见到新鲜狗粪时仍很抗拒，当用手真的拾起狗粪是，便忍不住哭起来，但仍坚持完成将狗粪掉入垃圾筒。



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不过，哭著向母亲抱怨的可可，随即难抵拾狗粪的恶心感，突然呕吐起来，看得拍摄的母亲哈哈大笑。

影片上架一周已获1.9万赞、4.2万转发，「本来是平平无奇的视讯，全靠一吐而封神」、「不好意思 姨姨没憋住笑出声来了」、「捡著捡著就习惯了，现在都可以拿起来观察大便是否正常」、「想养著玩没问题，但要自己善后」、「才拉的又热又臭」、「吐的归她妈妈收拾，谁养的归谁弄」。