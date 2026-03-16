山西母称14岁女遭踩头智力退回3岁 教体局：入学时已有脑积水

山西原平市有家长声称女儿因同学欺凌，包括用脚踩头等长期暴力，导致脑损伤，智力退回3岁，因激素治疗体重增至100多公斤。由于公安不予立案，正申请行政检察监督，要为女儿讨回公道。当地教体局16日晚通报，指当事人在入学时已有脑积水，事件亦不涉及欺凌，校方在事发后至今已垫付逾44万人民币检查及治疗费用。

激素治疗致体重增至逾百公斤

据「法治进行时」报道，张太声称，女儿小雅在校内遭长达1年的欺凌。她于2024年报案，指小雅在宿舍被同学用脚踩头，一度昏迷但无人理会，之后出现呕吐不适。

张太称14岁的女儿被同学欺凌殴打，导致脑损伤，智力仅余3岁水平。法治进行时

张太称14岁的女儿被同学欺凌殴打，导致脑损伤，智力仅余3岁水平。法治进行时

张太称14岁的女儿被同学欺凌殴打，导致脑损伤，智力仅余3岁水平。法治进行时

张太称14岁的女儿被同学欺凌殴打，导致脑损伤，智力仅余3岁水平。法治进行时

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公安拒绝立案

张太指，事发后有老师向她表示，女儿常遭2名同学欺凌，在校内多处地点对小雅施以暴力。

张太声称，女儿被打至重度颅脑损伤，智力退至3岁水平，长期接受激素治疗，体重增至100多公斤，饮食也要他喂给。

张太指，公安最后以「不属公安机关管辖」为由，事件不多立案。目前已找律师，申请行政检察监督，为女儿讨公道。

原平教体局16日晚通报指，经查，张某如（即小雅）与同学李某珊、张某淼，于2024年11月29日、11月30日、12月4日曾有三次冲突，但均属偶发性的短暂冲突，并非欺凌。

张某如在2024年9月入校就读时，就因自身患有脑积水与校方签订过《学生因病在校就读安全协议》。

冲突发生以来，学校先后为当事人垫付检查治疗及相关费用共计44.1万元。对于张某如是否有精神伤害及与上述同学冲突，是否有因果关系，需由相关权威机构进行鉴定。