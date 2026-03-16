3D打印LABUBU？︱拓竹科技称与泡泡玛特达成和解 被指平台提供IP模型下载

拓竹科技与泡泡玛特（POP MART）的IP版权纠纷，有了最新进展。周一（16日），拓竹科技发布声明称，拓竹已与泡泡玛特进行了磋商并达成和解，相关问题内容已经全面下架。



2月底，因著作权权属、侵权纠纷，泡泡玛特起诉拓竹科技，被法院受理后，定于4月2日开庭。一位接近泡泡玛特的知情人士透露，泡泡玛特法务团队分别于2025年5月、10月两次致函拓竹科技沟通平台侵权问题，直至正式起诉。

平台已将相关资料下架。图：Maker World

拓竹科技makerworld平台，被指曾提供Labubu的3D打印模型下载。

据报道，拓竹科技旗下的3D模型社区MakerWorld存在大量未经授权的泡泡玛特热门IP打印数据模型，用户只需下载模型，就能用拓竹打印机「复刻」出Labubu等潮玩，甚至用于盈利用途。



3月初，据《经济观察报》报道，拓竹科技创始人陶冶正与泡泡玛特创始人王宁沟通侵权纠纷等事宜，寻求和解、合作的可能。当时MakerWorld上的Labubu、星星人等泡泡玛特相关模型已经被全面下架，搜索「拉布布」或「Labubu」，3D模型显示结果都为0。