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珍惜生命︱湖南一大学医院研究生堕江亡 死控导师迫做私务掀热议

即时中国
更新时间：12:15 2026-03-16 HKT
发布时间：12:15 2026-03-16 HKT

湖南长沙近日发生一宗悲剧，中南大学湘雅医院一名研究生堕江身亡。事后，网传一段有指是死者在微信群组的「遗书」，其称被导师谷文萍强迫承担私务（药企项目随访、伦理审核）、临床倒班期间强制跟诊，并以「退学」威胁；此前曾跳楼未遂，被院方强制送精神科收治。

事件不断在网上发酵，甚至一度成为微博热搜。校方及当地衞健委即时成立调查组调查事件。

调查组昨日发出通报，指中南大学湘雅医院2023级研究生孙姓同学上周六（14日)失联，当日晚上11时许，医院接警方通告，在橘子洲大桥发现有人堕江，昨日（15日）下午，堕江者被打捞上岸，已无生命体征，经确认，为失联的孙姓同学。调查组目前网传相关情况开展调查。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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