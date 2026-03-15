黑心牛肚工场污水横流 网红「鹿哈」恐面临27亿天价赔偿

内地一名因模仿男星鹿晗而走红、坐拥逾千万粉丝的网红「鹿哈」（本名凌达乐），近日卷入严重食品安全风波。其在直播间热销的即食牛肚（毛肚），被媒体踢爆生产工场卫生环境极其恶劣，甚至涉嫌违规使用化学品「双氧水」加工。由于「鹿哈」曾在直播间作出「假一赔三」的承诺，按其惊人销量计算，他个人可能面临高达26.9亿元人民币的天价赔偿。

恶搞韩团走红 曾自称月入500万

现年25岁的凌达乐，早年因外貌酷似艺人鹿晗而备受关注。他其后更与多名同样以模仿知名艺人为卖点的网红，组成「山寨男团」ESO，以恶搞韩国偶像团体EXO的模式迅速窜红，一度自称月收入高达500万元人民币。其后，他因忧虑法律风险而宣布改用本名，并转型主力在网上直播带货。

工场环境骇人 烟灰落地照加工

此次风波的焦点，在于其热卖的即食牛肚。据内地媒体披露的暗访片段，该产品的生产工场卫生条件令人咋舌。经煮熟的牛肚被直接摊放在破裂且满布污水的地面上进行冷却；有工人更在处理食材的过程中吸烟，烟灰随时可能掉入产品中，存在严重的交叉污染风险。

此外，调查亦指产品在泡发过程中，涉嫌违规使用双氧水进行「美白」，惟其包装上的配料表并未申报相关添加剂。

「假一赔三」承诺或致天价索偿

事件曝光后，其销量纪录成为焦点。有数据显示，该款牛肚在单一平台的累计销量接近3000万单。若根据「鹿哈」在直播间「假一赔三」的承诺，以每单约29.9元的价格计算，其赔偿总额恐高达26.9亿元人民币（约30.5亿港元）；若按部分情况下的「假一赔十」承诺，金额更将攀升至天文数字。

目前，涉事的生产商已被南充市监管部门勒令停产整顿，并立案调查。凌达乐所属公司回应称，已在第一时间联络生产方，正等待官方的检测结果及调查报告，再作下一步处理。事件再次引发公众对网红直播带货产业链中，产品质量监管问题的广泛忧虑。