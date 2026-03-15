3·15晚会｜踢爆黑心凤爪双氧水漂白 厂房虫鼠横行 工人自己不敢吃

内地网红零食「泡椒凤爪」风靡全国，其爽脆口感及白净卖相深受食客欢迎。然而，中央电视台年度「3.15」消费维权晚会近日揭发，部分畅销凤爪的生产过程极度骇人，有不法厂商为求产品美观及降低成本，竟使用工业级化学品「双氧水」进行漂白，其生产厂房环境更犹如垃圾岗，卫生状况恶劣不堪。涉事工人直言：「我根本不敢吃！」

污水横流 臭气薰天

央视记者早前「放蛇」，在未经任何健康检查或卫生消毒下，成功进入成都一家为「蜀福香」等品牌代工的食品厂。现场情况触目惊心，内里臭气冲天，地面长期淤积著浑浊污水。大量鸡爪被随意弃置在湿滑肮脏的地面，清洁用的扫帚、铁铲等工具亦直接压在鸡爪之上。即使鸡爪被工人踩踏，亦只会被随手捡起，放回胶篮中继续加工，卫生安全形同虚设。

一名厂内工人坦言，他们自己绝不食用自家工场生产的凤爪。这番话的背后，正隐藏著该行业「漂白」凤爪的黑幕。

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双氧水为国家禁用添加剂

调查发现，工场为让色泽不佳的凤爪变得白净诱人，会进行一道关键的「漂白」工序，所用的正是俗称「双氧水」的过氧化氢。双氧水是强效氧化剂，常用作工业消毒，绝不能用于食品加工。根据内地《食品安全国家标准》，过氧化氢严禁使用于凤爪加工。

记者其后以订货为名，进入「蜀福香」及重庆「曾巧食品」的厂房，均发现大量标示为「过氧化氢」的蓝色胶桶。工人亲口证实，使用双氧水浸泡，是为了「把鸡爪煮了好看一些」。

专家指出，长期食用经双氧水浸泡的食品，会破坏食物中的营养成分，并可能对口腔黏膜、肝肾功能造成损害，超量摄入更有致命风险。

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供应商授「掩眼法」

记者追查发现，这些违规使用的双氧水，主要来自四川「金山制药」及新乡「亿丰电子新材料」等公司。记者佯装鸡爪生产商，轻易便能从相关公司购得双氧水，对方不但未核实买家身份，甚至主动教路，为产品贴上「生活饮用水用消毒液」等虚假标签，以规避执法人员的检查。

当局突击查处 封存问题产品

在掌握充分证据后，央视将线索移交国家市监总局。当局随即于本月13日采取跨区联合行动，突击搜查涉事的食品厂及上游供应商。

执法人员在「蜀福香」厂房内，当场查获27桶过氧化氢，并发现多桶正在浸泡的鸡爪，随即查封逾五百箱有问题的成品凤爪。「曾巧食品」亦被查出使用双氧水，相关产品同样被检出过氧化氢成分。

当局表示，已对涉案企业立案调查，对于查实的违法行为，将依据「四个最严」的要求从严处罚，坚决守护食品安全底线。