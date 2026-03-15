南京明城墙惊现「刘德华」砖 专家解构简体字之谜｜有片

南京明城墙一块刻有「刘德华」三字的城砖，近日在网络引发热议。不少网民对此啧啧称奇，除了因其与香港明星刘德华同名，更对六百多年前的古砖上竟出现简体「刘」字感到疑惑。南京官方专家回应指，该砖确实为明代真品，而简体字（俗字）的出现，正是明城墙砖文的一大特色。

当年烧砖「负责人」

据了解，这块「网红」城砖现藏于南京城墙博物馆，其影像早前在南京市为纪念城墙肇建660周年而推出的宣传片《城墙与家国》中亮相，旨在介绍古代「物勒工名」的品质责任制度，令「刘德华」铭文城砖再度受到网民关注。

600多年前的「刘德华」铭文城砖，出现了简体「刘」字。有网友心存疑问。

砖上铭文为「捴甲黄原亨 甲首刘德华 小甲简囗囗/窑匠晏文叁/造砖人夫刘德华」，详列了五级造砖责任人。南京城墙保护管理中心专家夏慧解释，根据砖上其他铭文考证，此「刘德华」为明代初年瑞州府上高县（今属江西宜春）人，在当时同时担任「甲首」（基层组织管理者）与「造砖人夫」（烧制工役）两职。

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南京明城墙肇建660周年，「刘德华」铭文城砖，再度引发网民关注。

简体字方便刻写

对于城砖上出现简体字的疑问，夏慧解画指，在砖坯上印字讲求便捷，工匠为求书写或雕刻方便，常会使用笔画较简单的民间俗字，其中部分字形恰好与现行的简化字相同。

她指出，俗字（或称简体字）的历史源远流长，早于魏晋南北朝时期已在民间流行，至宋元时期更为普遍。新中国成立后推行的简化字，便是在大量收集和整理历代流传的俗字基础上确立的。

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简体字亦是南京明城墙砖文的一大特色。

砖文史料价值丰富

专家补充，元末明初，朝廷对城砖铭文的字体、版式并无严格规范，甚至不要求避讳帝王名字，如「洪武元年」砖上的「元」字便未避讳朱元璋之名。这种相对宽松的环境，造就了风格多样的砖文。

据统计，南京城墙砖文中已发现超过300个俗字，除了「刘」之外，与现行简化字相同的还包括「时」、「万」、「庐」、「宝」等30多个。

夏慧强调，这些砖文是城墙自带的「原生档案」，不仅是研究明代行政区划、官制及徭役制度的重要实物史料，对中国姓氏文化及移民史研究亦有极高参考价值，在汉字演变及民间书法史上占有重要一席。