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保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大

即时中国
更新时间：17:35 2026-03-15 HKT
发布时间：17:35 2026-03-15 HKT

山东日前有民众突发心脏病，其家属情急下打破一辆备有AED（体外除颤器）的保时捷车窗救人，事后向车主道歉及承担赔偿责任时，保时捷车主霸气回复指「砸就砸吧，人命抵不过一块玻璃」，广获网民称赞有格局，器量大。

「砸就砸吧，人命抵不过一块玻璃」

综合内媒报道，事发在山东威海，3月10日，有民众突发心脏病，患者家人发现现场有一辆保时捷跑车，车身贴有AED标志，但拨打车主电话救助，希望赶来开车门或远程开门时，对方未有接电话。

由于患者情况危急，该家人被逼出手，打爆保时捷的玻璃窗，直接拿取车内的AED救人。

病人无恙后，破窗的亲属向保时捷车主「自首」，解释因未能及时联络，才擅自击破车窗，感谢车主救命之恩外，也表明愿意赔偿车主损失。

车主则回复，「如果有需要，砸就砸吧，人命抵不过一块破碎的玻璃，明天我去4S店维修」，完全没有不满的意思。

消息在网上迅速流传，网民纷纷表示「不愧是开保时捷的大哥」、「能安装AED的都是善良人」、「有格局」、「保时捷就得给这种善良大义的人开」、「有钱又有爱心，活该你发财」。

AED以香港为例，视乎功能不同，售价约在1.2万至3万元之间。

 

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