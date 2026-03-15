长沙性感皮衫女闹市失常 当众为男子口交遭警带走
更新时间：12:16 2026-03-15 HKT
发布时间：12:16 2026-03-15 HKT
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网传影片指湖南长沙昨晚发生当众男女口交事件，惹来大量群众围观拍摄，涉事穿疑似皮制内衣的性感女，被警员强行带走。
惹大量民众围观起哄
海外社群平台15日晚凌晨后，疯传多条影片，指是拍摄于15日凌晨的湖南长沙最热闹的解放西路。
影片中，一名约20来岁、染一头金发、穿著皮内衣的女子，在闹市中不停走动，时而停下做出各种不雅舞姿，吸引大量看热闹的民众跟随拍摄。
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期间，一名男子走近性感女，二人互相调笑后，男子突然拉开裤头。性感女疑嘲笑一轮后，即跪在街头，为男子口交。现场民众立即起哄，拿出手机争相近距离拍摄真人秀。
事后，有警员赶到，将性感女与人群分隔，之后警员将涉事女子扭著手锁上手扣、并用便衣人员的绿色外套盖著带走,。
至发稿时，当地警方未就事件通报。但事件已成热搜榜前十。
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