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3·15晚会︱无良商家卖假冬虫夏草 用胶水加工狡辩：吃下去没有事

即时中国
更新时间：12:20 2026-03-15 HKT
发布时间：12:20 2026-03-15 HKT

央视第36届「3·15」晚会将于今晚举行。今年「3·15」晚会以「放心消费 品质生活」的主题，关注食品安全、公共安全、金融安全、广告市场等领域侵害消费者权益的违法行为。

冬虫夏草是名贵中草药，与人参、鹿茸并称为三大滋补品，当中来自西藏自治区那曲市的冬虫夏草最受欢迎。有内地传媒发现，有商家用一款叫「亚香棒虫草」冒充冬虫夏草，甚至使用食用胶水加工。

内地荔枝新闻报道，今年1月中旬，记者从网购平台上随机挑选销量排名靠前的4个商家，购入4份冬虫夏草。经专家鉴定，4份产品中只有1份产品确定是来自那曲的野生冬虫夏草。其中，3号产品问题最严重，根本不是冬虫夏草，而是亚香棒虫草。

专家指亚香棒虫草不宜入药

江苏省中医院药学部副主任中医师黄亚威表示，亚香棒虫草一般是作为冬虫夏草的伪品来认定的。它是有一定微量毒素的，一般是不做入药的，建议消费者用来保健时不要使用这种虫草。

报道指出，该产品来自网络店铺「祥康堂滋补品商行」。今年1月下旬，记者以合作为由，来到了「祥康堂滋补品商行」的实际发货地，位于江苏宿迁一家粮油市场的门店。

职员认门店内全属假货

面对记者咨询，工作人员承认屋里的全是假货。同时，记者还发现，该店铺出售假虫草，其虫身和草头是用胶水人工粘上的。工作人员告诉记者，所使用的胶水是食品级的：「买的几十块钱的好胶水，吃下去没有事，2025年已经卖了2万多根了。」

此外，2号产品经过鉴定是人工培育的冬虫夏草。该产品来自「藏草滋补堂」。店铺不仅宣称「正品野生」、「西藏直发」，还入选了平台的「年度五星好店。但这店却用人工培育冒充野生货，发货地也不是西藏，而是四川成都市。

藏草滋补堂的工作人承认，记者此前购买的所谓野生草实际上就是人工草，是从湖北、广东以及四川的小型培育工厂进的货，但是标签就贴野生虫草的标签。工作人员还告诉记者，万一有买家投诉到了市场监管部门，他们也不担心：「如果消费者真投诉到工商（市场监管局）的话，最多就需要提供野生草的资质，这些我们都可以提供，所以说没甚么大的问题。」

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