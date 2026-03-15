安徽女赴芭提雅泳池派对工作 离奇昏迷遭神秘男拖走弃尸水沟︱有片

中国女子2月底在泰国芭提雅一个泳池派对中工作后失踪，之后女子尸体被发现在200多公里外的一条水沟。警方从闭路电视发现，女子在泳池派对呈昏迷，遭1名男子拖走，目前正追查涉案男子。而死者友人，曾收到对方连环「救我」短讯。

曾7发「救我」短讯

据泰国媒体报道，死者为34岁安徽女子Ji Cherngchao（下称计女）。她失踪后由中国赶到泰国的31岁男友Zhang Xiaotian（译名张笑天）向当地媒体表示，女友在芭提雅泳池别墅从事派对娱乐工作，21日，女友一名男性朋友表示，当日下午发现，计女在清晨6时许，曾连发7条「救我」短讯及一个座标，但致电对方却无人接听。

张笑天随即赶到泰国寻人，于23日到农普鲁（Nong Prue）警察局报案称女友失踪。

警方调查发现，计女当晚曾前往芭提雅一户泳池别墅担任派对娱乐人员，当时有数名中国男子住在别墅内。

警方翻看闭路电视后，将一名Zhao姓中国男子列为嫌疑人。闭路电视显示，该男子与死者关系较亲密。嫌疑人陪同计女离开别墅时，计女已呈昏迷状态。

尸身被弃逾200公里外

嫌疑人将昏迷的计女带入汽车后，离开芭提雅，往叻丕府方向驶去。

警方不久后，于叻丕府邦帕区（Bang Phae）一处椰子园的沟渠中发现一具女尸，确认是失踪的计女。现场距计女失踪的泳池逾200公里。

警方表示，当局会进行尸检以确定死因，包括确认是否涉及身体伤害或过量饮酒。