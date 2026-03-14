成都19岁男无牌驾驶 冲灯酿1死6伤

四川成都发生严重交通事故。一名年仅19岁的男子，在未取得驾驶执照的情况下驾驶私家车，并于交通灯路口高速冲灯，先后猛撞两辆三轮车及途人，造成1人死亡，6人受伤。肇事司机已被警方控制，经检测后已排除酒后及药后驾驶的可能。

司机已被刑拘 伤者无生命危险

据成都市公安局交通管理局周六（14日）发布的警情通报，事发于周五（13日）晚约7时52分，在金牛大道营门口路与一环路交界处。

经初步调查，该名19岁的曹姓男子，当时正驾驶一辆小型私家车，沿金牛大道由西向东行驶。当车辆驶至事发路口时，他未有按交通信号灯指示，直接高速驶入路口，先后与两辆正在横过马路的三轮摩托车及途人发生碰撞。

事故最终酿成一人当场死亡，另外六人则受不同程度损伤。所有伤者事后已被送往医院救治，均无生命危险。

警方在通报中指出，经检测已排除肇事司机曹某涉及酒后或药后驾驶。经初步查明，他并未取得有效的机动车驾驶证，属无牌驾驶。目前，他已被公安机关依法刑事拘留，事故的后续调查及善后处理工作仍在进行中。

