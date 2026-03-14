内地士多啤梨干有毒重金属超标10倍 云南成立调查组严查

内地连锁食安问题，冻干水果的食品安全问题引发关注。针对有内地媒体揭发，市面上有冻干士多啤梨的重金属「镉」含量超出国家标准10倍，并残留多种超标农药，源头直指来自云南的种植园。云南省农业农村厅表示高度重视，已联合多个部门成立专项调查组，对相关产业链展开全面核查。

福建企业自检 揭发问题源头

据《新京报》报道，事件由福建漳州一家食品企业揭发。该企业在一次内部自行检测中，发现其一批加糖冻干士多啤梨的重金属镉含量高达0.728mg/kg，超出国家标准逾10倍，同时还检测出20多种超出使用范围的农药残留。

企业经追查后，确认问题出自其采购的上游原料，而该批问题士多啤梨主要来自云南省楚雄州永仁县及曲靖市会泽县的种植基地。

供应链三大乱象：滥用农药、混合加工、检测造假

报道深入调查后发现，事件背后揭示了冻干士多啤梨产业链存在严峻的系统性问题。

首先，在种植端，部分农户被指存在滥用农药的情况，甚至使用已被禁用的农药以求催谷产量。其次，在加工端，工厂普遍向大量不同农户收购原料，并将其混合加工，这种「百家货」的模式导致一旦出现问题，便难以追溯其具体源头。

最为严重的是，检测环节被指形同虚设。有业内人士披露，部分企业为取得「合格证明」，会专门送交未施用农药的「特供样品」进行检测，甚至以金钱直接购买虚假检测报告，已成为业界公开的秘密。

云南省联合多部门彻查

事件曝光后，引起云南省当局高度关注。据新华社消息，云南省农业农村厅已迅速联合公安、市场监管等部门成立联合调查组，分赴前述三个州（市），对涉及的士多啤梨生产基地、加工企业及流通市场等各环节，展开实地核查。当局强调，一旦发现任何违法违规行为，将依法依规严肃处理，绝不姑息。