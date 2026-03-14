国产第二艘邮轮「爱达·花城」号起浮 年底前交付

中国船舶制造业再迎里程碑，由中船集团建造的第二艘国产大型邮轮「爱达·花城号」，于本月14日完成坞内注水作业，并顺利实现起浮，为正式出坞迈出关键一步。邮轮后续将进入系统调试与内部装修阶段，预计于今年底前交付。

核心技术测试展开 关乎航行安全

据悉，「爱达·花城号」在顺利起浮后，已平移靠泊至船坞的指定位置，以进行关键的「倾斜测试」。此项测试是邮轮建造的核心技术环节，旨在精确测定船体的实际重量与重心位置，其数据对确保邮轮的航行稳定性与乘客的乘坐舒适度至关重要。

在为期7天的出坞作业期间，邮轮还将相继进行多项测试，包括对全船18艘超大型救生艇及2艘救助艇进行脱钩试验与坞内巡游，以全面验证其在正常及应急状态下的性能。

本土团队监造 全面取代外援

按照建造计划，「爱达·花城号」将于3月20日正式出坞，随后全面转入密集的系统调试及内装完工阶段。邮轮预计在今年5月底首次出海试航，并在年底前完成交付。专家指出，在交付前，全船需通过高达10.8万项的严格检验。

与首艘国产大型邮轮「爱达·魔都号」不同，「爱达·花城号」的一大亮点，是由中国本土团队全面负责监造工作，取代了过往的外国团队。项目监造组副经理牛志春表示，本土监造团队涵盖船体、轮机、电器等七大专业范畴，其核心任务是确保设计要求在实船上得到精准落实，同时严格管控建造进度，以符合船东的要求。