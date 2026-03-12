中国公民图偷运2000多只蚁后回国 肯亚机场被捕

一名中国公民试图从肯亚带走2000只活蚁后回国，在肯亚机场被捕首都奈洛比的乔莫·肯雅塔国际机场（JKIA）进行安检时被拦截。

被捕的张克群（Zhang Kequn，音译）未对指控作出回应，但调查人员在法庭上表示，他与去年在肯亚被破获的一个蚂蚁贩运网络有关。

肯亚于2025年4月检获5000只走私蚁。 肯亚野生动物服务署

检察官周三在法庭上表示，张克群将一些蚂蚁装在试管中，个人行李中合共有1948只装在专用试管里。」另外还有300只活蚂蚁藏在行李中的三卷厕纸内。」

检察官请求法院允许对疑犯使用的电子设备，包括手机和笔记本电脑进行取证检查。

肯亚于2025年4月检获5000只走私蚁。 肯亚野生动物服务署

去年4月，肯亚破获罕见的野生动物走私案，4 名分别来自比利时、越南及肯亚的男子，承认企图非法走私约 5000 只稀有蚂蚁至欧洲及亚洲市场销售。当局指，被截获的蚂蚁品种为非洲巨型收割蚂蚁（Messor cephalotes），属肯尼亚、坦桑尼亚及埃塞俄比亚原生物种，具高度生态价值，从生态系统中将牠们移走，可能会破坏土壤健康和生物多样性。

这种蚁以独特的社会行为与筑巢能力著称，深受收藏家青睐。有收藏家将其作为宠物饲养。

调查人员认为，张克群是这个贩运集团的幕后主使，他去年显然是用了另一本护照逃离了肯亚。法院允许检察官将他拘留5天，以便作进一步调查。