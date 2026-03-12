Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

死亡之海︱18架越野车「揾命博」非法闯罗布泊 公安上演4小时追逐

更新时间：16:50 2026-03-12 HKT
发布时间：16:50 2026-03-12 HKT

「死亡之海」罗布泊曾发生多宗死亡事件，当局亦不时发出警告，禁止民众非法穿越罗布泊无人区。但仍有不少人以身犯险。3月10日，甘肃敦煌雅丹派出所发现一支由18辆越野车、28人组成的车队，企图非法穿越罗布泊无人区。

民警即时兵分三路在戈壁滩上展开持续4小时的追截，最终在车队进入罗布泊区域36公里处成功将其拦停。

公安追截非法闯入罗布泊的车队。《潇湘晨报》
公安追截非法闯入罗布泊的车队。《潇湘晨报》
公安追截非法闯入罗布泊的车队。《潇湘晨报》
公安追截非法闯入罗布泊的车队。《潇湘晨报》
公安追截非法闯入罗布泊的车队。《潇湘晨报》
公安追截非法闯入罗布泊的车队。《潇湘晨报》
公安追截非法闯入罗布泊的车队。《潇湘晨报》
公安追截非法闯入罗布泊的车队。《潇湘晨报》

因该车队未经批准擅自进入国家级自然保护区，涉嫌违反相关法律法规，雅丹派出所已将线索移交有管辖权的敦煌西湖国家级自然保护区管理中心，由其进一步依法处理。

罗布泊位于新疆东南部，南靠库木塔格沙漠，北临库鲁克塔格山，是塔里木盆地的东端，也曾是塔里木河的东端。「死亡之海」罗布泊可算是内地最神秘的地方之一。

有业内人士曾表示，罗布泊沙漠夏季高温，地表最高温度可达70°C。一旦进入罗布泊很难徒步走出来，只有在车上是安全的，但若没有通讯能力，车坏了，那车就是一个「铁棺材」。

 

 

