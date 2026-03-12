Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱全国人大会议闭幕 《十五五规划纲要决议》获通过仅1反对2弃权

即时中国
更新时间：15:50 2026-03-12 HKT
发布时间：15:50 2026-03-12 HKT

十四届全国人大四次会议今日在人民大会堂举行闭幕会，习近平等党和国家领导人出席。

政府工作报告得票。杨浚源摄
政府工作报告得票。杨浚源摄
十四届全国人大四次会议今日在人民大会堂举行闭幕会，习近平等党和国家领导人出席。杨浚源摄
十四届全国人大四次会议今日在人民大会堂举行闭幕会，习近平等党和国家领导人出席。杨浚源摄

现场先表决《第十四届全国人民代表大会第四次会议关于政府工作报告的决议（草案）》，有2759赞成票，另有1票反对和2票弃权。

随后现场表决《第十四届全国人民代表大会第四次会议关于国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要的决议（草案）》，以有2758赞成票，另有1票反对和2票弃权，获得通过。

《十五个五年规划纲要的决议（草案）》表决结果。杨浚源摄
《十五个五年规划纲要的决议（草案）》表决结果。杨浚源摄

第3项议程为表决《中华人民共和国生态环境法典（草案）》，有2752赞成，有7票反对及3票弃权。

《环境生态法典》表决结果。杨浚源摄
《环境生态法典》表决结果。杨浚源摄

第4项议程为表决《中华人民共和国民族团结进步促进法（草案）》，有2756赞成票，反对及弃权同样有3票。

《中华人民共和国民族团结进步促进法（草案）》表决结果。杨浚源摄
《中华人民共和国民族团结进步促进法（草案）》表决结果。杨浚源摄

表决《第十四届全国人民代表大会第四次会议关于最高人民法院工作报告的决议（草案）》议程中，得票为2703赞成票，另有44反对和15票弃权。

最高法工作报告表决结果。杨浚源摄
最高法工作报告表决结果。杨浚源摄

表决《第十四届全国人民代表大会第四次会议关于最高人民检察院工作报告的决议（草案）》中，获得2726赞成票，另有23票反对和13票弃权。

最高检工作报告得票。杨浚源摄
最高检工作报告得票。杨浚源摄

完成对各项决议表决后，人大委员长赵乐际发表讲话，​​十四届全国人大四次会议正式闭幕。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
7小时前
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
8小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2026-03-11 16:49 HKT
青马大桥逾10车相撞酿10伤 有车辆翻侧冒烟2人被困
00:58
青马大桥逾10车相撞酿10伤 有车辆翻侧冒烟2人被困
突发
7小时前
「最经典艳星」爆被黑社会威吓拍露点戏  上《奖门人》疑被抽水豪言「冇所谓」：我胸大有脑
「最经典艳星」爆被黑社会威吓拍露点戏  上《奖门人》疑被抽水豪言「冇所谓」：我胸大有脑
影视圈
7小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
8小时前
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
饮食
5小时前
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
医生教室
4小时前