两会2026︱全国人大会议闭幕 《十五五规划纲要决议》获通过仅1反对2弃权
更新时间：15:50 2026-03-12 HKT
十四届全国人大四次会议今日在人民大会堂举行闭幕会，习近平等党和国家领导人出席。
现场先表决《第十四届全国人民代表大会第四次会议关于政府工作报告的决议（草案）》，有2759赞成票，另有1票反对和2票弃权。
随后现场表决《第十四届全国人民代表大会第四次会议关于国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要的决议（草案）》，以有2758赞成票，另有1票反对和2票弃权，获得通过。
第3项议程为表决《中华人民共和国生态环境法典（草案）》，有2752赞成，有7票反对及3票弃权。
第4项议程为表决《中华人民共和国民族团结进步促进法（草案）》，有2756赞成票，反对及弃权同样有3票。
表决《第十四届全国人民代表大会第四次会议关于最高人民法院工作报告的决议（草案）》议程中，得票为2703赞成票，另有44反对和15票弃权。
表决《第十四届全国人民代表大会第四次会议关于最高人民检察院工作报告的决议（草案）》中，获得2726赞成票，另有23票反对和13票弃权。
完成对各项决议表决后，人大委员长赵乐际发表讲话，十四届全国人大四次会议正式闭幕。
