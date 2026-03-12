Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenClaw︱马化腾朋友圈晒「虾」 华为推鸿蒙版本

更新时间：09:13 2026-03-12 HKT
发布时间：09:13 2026-03-12 HKT

「龙虾」成为内地AI圈新宠，多间科技巨企争相布局相关产品。腾讯前日宣布全系列「龙虾」产品，并在个人用户层面，上线WorkBuddy和QClaw两款应用。华为也宣布推出基于鸿蒙系统的小艺Claw。字节跳动、阿里巴巴等也已加入这场竞赛。

WorkBuddy被称为腾讯版「龙虾」，能够兼容OpenClaw技能包，用户毋须具备代码基础与环境配置经验，即可跨软件执行自动化任务。

马化腾昨日在朋友圈转发相关消息时介绍，腾讯已构建涵盖「自研龙虾、本地虾、云端虾、企业虾、云桌面虾，安全隔离虾房、云保安、知识库」等在内的完整产品矩阵，并预告「还有一批产品陆续赶来」。

华为亦加入龙虾战团，《科创板日报》报道，华为推出基于鸿蒙系统的小艺Claw，目前处于beta版本。据介绍，小艺Claw可协助用户处理文档编辑、写PPT、自动回复邮件等任务，支持多端协同，预设多种不同的人格。另外，字节跳动的火山引擎、阿里云通义实验室周一相继宣布推出各自的「小龙虾」产品。

黄仁勋：AI将创大量就业机会

针对AI技术未来发展，英伟达CEO黄仁勋周二发布长文预判，未来几年，传统的软件和APP形态或将消失，一种全新的软件范式AI Agent（智能体）极有可能成为主流。对于AI引发的就业担忧，他则认为AI不会令岗位减少，反而将创造大量新就业机会，尤其集中在基础设施建设与高技术工种领域，包括电工、管道工、钢铁工人、网络技术人员、设备安装与运维人员等。

 
 

