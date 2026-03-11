比亚迪探索进军F1？ 外媒：Alpine车队或成收购目标

全球电动车销量冠军、中国车企比亚迪（BYD）有新动向，传闻正密谋进军一级方程式（F1）赛车。彭博社引述知情人士消息，比亚迪正在积极探索进军F1及世界耐力锦标赛（WEC）等顶级竞技赛车运动的可能性，以期进一步提升其在全球市场的品牌影响力。



消息人士透露，比亚迪要实现这宏图大计，可能自组全新车队，或直接收购一支现有的F1车队。当中，目前正寻求新投资者的Alpine车队，被视为是比亚迪的潜在收购目标之一。

每年一级方程式赛事吸引大量旅客到新加坡。路透社

每赛季成本达5亿美元

然而，进军F1的门槛极高，巨额的潜在成本是比亚迪需要面对的主要障碍。要研发一辆具备竞争力的F1赛车并参赛，不仅需要长达数年的谈判，每个赛季的营运成本更高达5亿美元（约39亿港元）。



相较于从零开始组建一支全新车队，收购或入股现有F1车队，在操作上无疑是更为便捷的「捷径」。目前，Alpine车队的投资方Otro Capital正为其持有的股份寻找买家。据悉，其股份的禁售期将于今年9月届满，届时比亚迪是否有意「接盘」，将成为车坛焦点。