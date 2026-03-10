阿拉斯加犬遭安乐死︱主人7旬父遭咬伤 「处死」影片流出遭狠批

江苏有狗主因逾50公斤重的阿拉斯加犬，将7旬父亲咬至要住院，于是将屡屡伤人的爱犬安乐死。事件在网络迅速升温成热搜第一位，狗主遭大量爱狗网民痛斥「不识教、不负责」，委过于动物，亦有网民认为狗咬主人必须死，强调动物权益不能凌驾人身安全。

八个月三度伤人

江苏日前有宠物殡葬师上传将一只阿拉斯加犬「处死」的短片，触发网民强烈反应，纷纷涌到狗主人社群平台账号留言指责。

据狗主王女士透露，从小养大的阿拉斯加犬「托普」，已经7岁，目前已重逾50公斤。

王女士指，「托普」一直有咬人问题，曾找练狗师训练仍未能纠正，日前更将她已七十岁的父亲咬到要入院做手术，是八个月内第三次伤人。为防日后再「搞出人命」，唯有忍痛将「托普」安乐死。

由于「托普」健康无病痛，多名兽医也拒绝协助安乐死，直至找到宠物美容殡葬师「崇崇」，才肯出手执行死刑。

从「崇崇」曾上传的短片显示，「托普」原本抗拒打针，直至王女士出手安抚，稳定「托普」情绪，牠才不再挣扎，被注射药物安乐死。

网民群斥狗主不负责任

事件在网络急速升温，大量网民指责王女士草菅狗命，「托普」幼时未有适当训练，纵容出咬人恶习，长大后又转交已经七旬的父母照顾，完全是罔顾具攻击性大型犬对长者的危害，到至亲出事后便理所当然，将「托普」安乐死当解决问题，「大型犬就不能养呀！」、「咬别人的时候，觉得无所谓」、「咬到至亲才觉得问题严重啦」。

也有网民认为，认该禁养大型犬，「要养大型犬，很难控制的」、「人命才最重要，安乐死也是无奈但必要」。

舆情闹大后，「崇崇」即拍片道歉，指原意是提醒大众饲养大型犬只需要注意安全，为造成公众不安认错。