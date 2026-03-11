河南中年妇瞓觉变重伤 一种暗病「震碎」手臂骨七、八截

瞓觉会骨折？河南有50岁妇人，于睡梦中突感手臂剧痛，送急症室后确认肩膀粉碎性骨折，断成七、八块，经排查，原来是病人有隐藏的癫痫症，入睡后发作令肌肉极端收缩，「震」碎自己的手臂骨。

脑电图证患非典型癫痫

据《大河报》报道，河南省人民医院日前收治了50岁的张大姐。张大姐求医当晚，其丈夫发现原本熟睡的妻子，突然双眼半睁、目光吊滞，在按她人中几分钟后，妻子才清醒，但表示右臂剧痛。

张大姐因不知患有癫痫症，睡梦中病发「震」断自己手臂骨成七、八截。大河报

张大姐送医后被发现右上臂粉碎性骨折，需转送河南省人民医院创伤骨科才能驳回。

据河南省人民医院创伤骨科主任刘涛指，张大姐右肱骨近端四部分粉碎性骨折，且伴有罕见的肱骨头后脱位，肩膀骨碎成七、八块，「高空坠落、车祸撞击才会有这么大的力」。

创伤力度如车祸撞击

院方在排除病人有外伤、酒后跌倒及骨质疏松等可能性后，经专家组仔细追查，得知病人过去3年，常突然头晕、头痛，每次持续约1、2分钟便回复正常，一直以为是劳累过度，未有求医。

专家组根据此病征，为张大姐做脑电图检查，确认她原来隐藏患有癫痫病，发生时因全身肌肉猛烈收缩拉扯，导致把自己的骨头「震」碎。

河南人民医院神经内科副主任解释，癫痫发生，除了「倒地抽搐、口吐白沫」的大众固有印像外，也可以像张大姐般，只是单纯头晕、失神、短暂意识模糊，属于非典型癫痫。