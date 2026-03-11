Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河南中年妇瞓觉变重伤 一种暗病「震碎」手臂骨七、八截

即时中国
更新时间：15:20 2026-03-11 HKT
发布时间：15:20 2026-03-11 HKT

瞓觉会骨折？河南有50岁妇人，于睡梦中突感手臂剧痛，送急症室后确认肩膀粉碎性骨折，断成七、八块，经排查，原来是病人有隐藏的癫痫症，入睡后发作令肌肉极端收缩，「震」碎自己的手臂骨。

脑电图证患非典型癫痫

据《大河报》报道，河南省人民医院日前收治了50岁的张大姐。张大姐求医当晚，其丈夫发现原本熟睡的妻子，突然双眼半睁、目光吊滞，在按她人中几分钟后，妻子才清醒，但表示右臂剧痛。

张大姐因不知患有癫痫症，睡梦中病发「震」断自己手臂骨成七、八截。大河报
张大姐因不知患有癫痫症，睡梦中病发「震」断自己手臂骨成七、八截。大河报
张大姐因不知患有癫痫症，睡梦中病发「震」断自己手臂骨成七、八截。大河报
张大姐因不知患有癫痫症，睡梦中病发「震」断自己手臂骨成七、八截。大河报
张大姐因不知患有癫痫症，睡梦中病发「震」断自己手臂骨成七、八截。大河报
张大姐因不知患有癫痫症，睡梦中病发「震」断自己手臂骨成七、八截。大河报

张大姐送医后被发现右上臂粉碎性骨折，需转送河南省人民医院创伤骨科才能驳回。

据河南省人民医院创伤骨科主任刘涛指，张大姐右肱骨近端四部分粉碎性骨折，且伴有罕见的肱骨头后脱位，肩膀骨碎成七、八块，「高空坠落、车祸撞击才会有这么大的力」。

创伤力度如车祸撞击

院方在排除病人有外伤、酒后跌倒及骨质疏松等可能性后，经专家组仔细追查，得知病人过去3年，常突然头晕、头痛，每次持续约1、2分钟便回复正常，一直以为是劳累过度，未有求医。

专家组根据此病征，为张大姐做脑电图检查，确认她原来隐藏患有癫痫病，发生时因全身肌肉猛烈收缩拉扯，导致把自己的骨头「震」碎。

河南人民医院神经内科副主任解释，癫痫发生，除了「倒地抽搐、口吐白沫」的大众固有印像外，也可以像张大姐般，只是单纯头晕、失神、短暂意识模糊，属于非典型癫痫。

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
23小时前
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
4小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
7小时前
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
影视圈
6小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
21小时前
刘美贤指羞辱谷爱凌的人「很虚伪」。
刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」
即时中国
7小时前
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
生活百科
23小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
51分钟前
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
饮食
21小时前
02:14
星岛申诉王 | 足贴吸出「深色黏稠物」是湿气？ 中医教1秒自测身体真假湿重
申诉热话
4小时前