OpenClaw︱「龙虾」带动Mac mini多地售罄 官方发安全风险提示

AI智能体OpenClaw（又称「龙虾」）近日爆火，带动苹果Mac mini M4主机销量激增，江浙沪多地门店售罄。腾讯版「龙虾」前日上线，当天服务器被挤爆，技术团队道歉称访问量远超预期，已紧急扩容10倍，服务恢复稳定。另外，国家互联网应急中心10日就OpenClaw的应用发「安全应用风险」提示。

「龙虾」是一款能帮人「动手做事」的个人AI助理，用户可将其安装在电脑，指挥其处理文件、订票、编程等。惟业界认为它存在安全私隐的风险，因此，许多人会选择专门购买额外设备进行安装。



上海苏杭均无现货

苹果Mac mini M4凭借性能表现及价格优势脱颖而出，引发抢购潮。苹果客服称，目前Mac mini在上海、苏州、杭州均无现货，内地零售店仅济南、青岛有少量现货。

「OpenClaw」热潮席卷内地，令多只相关概念股急升。Ｘ@Lyangminn

大批民众涌到深圳腾讯免费安装OpenClaw。Ｘ@NorthLooker

OpenClaw在内地掀起热潮。Ｘ@NorthLooker

3月9日，腾讯宣布旗下全场景AI智能体WorkBuddy正式上线。据悉该产品在兼容「龙虾」功能同时，简化了复杂的云端部署流程，更易用安全。腾讯版「龙虾」上线后瞬间爆火，当夜服务器被挤爆，腾讯团队连夜道歉，并紧急扩容10倍，服务才恢复稳定。

连日来多地政府出台扶持政策，真金白银「养龙虾」。继深圳龙岗、江苏无锡后，江苏常熟也推出新政，鼓励市场化平台加入「养虾」大潮，最高补贴300万元人民币，广东佛山禅城区也推出面向公众的「龙虾」免费安装服务。

勿将管理端口暴露公网

国家互联网应急中心10日就OpenClaw的应用发「安全应用风险」提示，提OpenClaw的用户应用时，要采取相关安全措施，包括强化网络控制，不将OpenClaw默认管理端口直接暴露在公网上，通过身份认证、访问控制等安全控制措施对访问服务进行安全管理等。

对运行环境进行严格隔离，使用容器等技术限制OpenClaw权限过高问题；加强凭证管理，避免在环境变量中明文存储密钥；建立完整的操作日志审计机制；严格管理插件来源，禁用自动更新功能，仅从可信渠道安装经过签名验证的扩展程序；持续关注补丁和安全更新，及时进行版本更新和安装安全补丁。