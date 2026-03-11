Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」

即时中国
更新时间：09:19 2026-03-11 HKT
发布时间：09:19 2026-03-11 HKT

上月米兰冬奥期间，美国政界及舆论把华裔花式滑冰选手刘美贤对美国的「忠诚」与中国队谷爱凌的「不忠」做比较，引发议论。刘美贤近日接受《纽约时报》访问时说，她和谷爱凌都生长于三藩市湾区，13岁就认识比她大2岁的谷爱凌，赞扬对方「人特别好」。


相关新闻：冬季奥运︱刘美贤母亲神秘背景曝光 邪教组织「中功」二号人物

对于谷爱凌代表中国队参赛，刘美贤表示：「这只是体育，代表哪个国家其实不重要。体育就是体育，她热爱竞争、热爱这项运动。我觉得这才是最重要的。去有机会的地方发展，没有甚么可羞愧的。」刘美贤又说，那些因为谷爱凌代表中国出赛而羞辱她的人「很虚伪」，是「双重标准」。她笑说：「她（谷爱凌）妈妈是移民，你们原本会叫她滚回中国，现在她真的回中国，你们又生气。」

在美国出生的谷爱凌2019年起代表中国参赛，是冬奥自由式滑雪比赛中获奖最多的运动员（3金3银）。美国副总统万斯、财长贝森特等政界高层早前狂批谷「出卖」美国。刘美贤则获得美国舆论狂赞，她在米兰冬奥为美国夺得两金，刘父是中国前学运领袖刘俊。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
17小时前
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
影视圈
12小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
15小时前
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
00:09
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
即时中国
2026-03-09 19:10 HKT
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
20小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
17小时前
第27期六合彩今晚（3月10日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
12小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
20小时前
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
饮食
14小时前
深水埗非籍男童疑独留家中 狂掟玩具落街击毁宝马 母亲被捕
00:11
深水埗非籍男童疑独留家中 狂掟玩具落街击毁宝马 母亲被捕
突发
7小时前