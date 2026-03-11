刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」

上月米兰冬奥期间，美国政界及舆论把华裔花式滑冰选手刘美贤对美国的「忠诚」与中国队谷爱凌的「不忠」做比较，引发议论。刘美贤近日接受《纽约时报》访问时说，她和谷爱凌都生长于三藩市湾区，13岁就认识比她大2岁的谷爱凌，赞扬对方「人特别好」。



相关新闻：冬季奥运︱刘美贤母亲神秘背景曝光 邪教组织「中功」二号人物

对于谷爱凌代表中国队参赛，刘美贤表示：「这只是体育，代表哪个国家其实不重要。体育就是体育，她热爱竞争、热爱这项运动。我觉得这才是最重要的。去有机会的地方发展，没有甚么可羞愧的。」刘美贤又说，那些因为谷爱凌代表中国出赛而羞辱她的人「很虚伪」，是「双重标准」。她笑说：「她（谷爱凌）妈妈是移民，你们原本会叫她滚回中国，现在她真的回中国，你们又生气。」

在美国出生的谷爱凌2019年起代表中国参赛，是冬奥自由式滑雪比赛中获奖最多的运动员（3金3银）。美国副总统万斯、财长贝森特等政界高层早前狂批谷「出卖」美国。刘美贤则获得美国舆论狂赞，她在米兰冬奥为美国夺得两金，刘父是中国前学运领袖刘俊。