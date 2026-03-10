元老宋平遗体在京火化 七常委到八宝山送别 胡锦涛送花圈

最长寿中共元老宋平因病于3月4日在北京逝世，享年109岁。宋平遗体10日在北京八宝山革命公墓火化，国家主席习近平等中共中央政治局七名常委，以及国家副主席韩正前往灵堂送别。前国家主席胡锦涛未现身，但送来花圈表示哀悼。

新华社报道，宋平病重期间和逝世后，习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩正、胡锦涛等，前往医院看望或通过各种形式表示沉痛哀悼并向其亲属表示深切慰问。



报道称，10日上午，八宝山革命公墓礼堂庄严肃穆，哀乐低回。正厅上方悬挂著黑底白字的横幅「沉痛悼念宋平同志」，横幅下方是宋平的遗像。宋平的遗体安卧在鲜花翠柏丛中，身上覆盖著中国共产党党旗。

宋平提拔胡锦涛成中国政坛佳话。

上午9时30分许，习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩正等，在哀乐声中缓步来到宋平的遗体前肃立默哀，向遗体三鞠躬，并与宋平亲属一一握手，表示慰问。胡锦涛送花圈，对宋平逝世表示哀悼。

宋平一生横跨革命、抗日、建国到改革开放等各个重要历史时期，曾任周恩来的政治秘书，做过国家计划委员会主任、中共中央组织部部长等职，因上世纪80年代力荐胡锦涛进入权力核心，被誉为「中国政坛第一伯乐」。