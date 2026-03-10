OpenClaw︱概念股乘势飙升 MiniMax逆市涨24%

「OpenClaw」AI软件在内地掀起热潮，腾讯创办人马化腾也直言「没有想到会这么火」，更刺激中港多只相关概念股急升，其中MiniMax（100）昨更逆市狂飙24%，股价曾触及1000元，收市报997元，升23.77%，单日市值增近175亿元，金山云（3896）亦涨13.7%。多只A股上市的相关股份亦受捧，优刻得（688158）、青云科技（688316）及顺网科技（300113），股价齐飙20%。



OpenClaw成为史上最受欢迎的基础软件项目，内地云端巨头纷纷落场「抢客」，阿里云、百度智能云相继推出该软体的便捷接入服务，美团（3690）亦伙同联想百应推出「远程部署」。腾讯更积极，不仅在深圳为逾千名用户免费线下安装，其云端上的「养虾人」规模已破10万大关，更秘密内测「QClaw」一键启动包。

其中MiniMax势头强劲，凭借云端AI助手「MaxClaw」实现多端协同，大摩报告指其年化经常性收入仅两个月便飙升50%至1.5亿美元，给予「增持」评级。