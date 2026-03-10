Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenClaw︱概念股乘势飙升 MiniMax逆市涨24%

即时中国
更新时间：09:04 2026-03-10 HKT
发布时间：09:04 2026-03-10 HKT

 「OpenClaw」AI软件在内地掀起热潮，腾讯创办人马化腾也直言「没有想到会这么火」，更刺激中港多只相关概念股急升，其中MiniMax（100）昨更逆市狂飙24%，股价曾触及1000元，收市报997元，升23.77%，单日市值增近175亿元，金山云（3896）亦涨13.7%。多只A股上市的相关股份亦受捧，优刻得（688158）、青云科技（688316）及顺网科技（300113），股价齐飙20%。

相关新闻：OpenClaw︱「龙虾」掀AI代劳潮 深圳江苏银弹抢先机最高补贴百万

OpenClaw成为史上最受欢迎的基础软件项目，内地云端巨头纷纷落场「抢客」，阿里云、百度智能云相继推出该软体的便捷接入服务，美团（3690）亦伙同联想百应推出「远程部署」。腾讯更积极，不仅在深圳为逾千名用户免费线下安装，其云端上的「养虾人」规模已破10万大关，更秘密内测「QClaw」一键启动包。

其中MiniMax势头强劲，凭借云端AI助手「MaxClaw」实现多端协同，大摩报告指其年化经常性收入仅两个月便飙升50%至1.5亿美元，给予「增持」评级。 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
19小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
23小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
20小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
2026-03-09 09:00 HKT
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
影视圈
10小时前
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
18小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
15小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
21小时前
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:02
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
即时国际
3小时前
绯闻旧爱钟培生将成人夫 袁嘉敏尽骚「核弹级上围」迫爆比坚尼 细码裤仔仅仅遮住神秘地带
绯闻旧爱钟培生将成人夫 袁嘉敏尽骚「核弹级上围」迫爆比坚尼 细码裤仔仅仅遮住神秘地带
影视圈
15小时前