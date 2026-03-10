OpenClaw︱「龙虾」掀AI代劳潮 深圳江苏银弹抢先机最高补贴百万

全民争相「养龙虾」！开源AI智能体OpenClaw近日在内地爆红，突破AI聊天机械人只能问答互动的局限，只需用户一句指令，便能代理完成回复邮件、写代码等任务，被戏称为「全能打工人」。腾讯等科技巨头推出免费安装活动，深圳龙岗、江苏无锡政府乘势出台补贴政策，龙虾热潮迅速从民间卷至官方。龙虾之父、奥地利开发者坦言：「OpenClaw在中国的采用程度达到另一层次。」内地知名经济学者盘和林对《星岛》表示，现有OpenClaw用起来还不太方便，算力成本也很高，但它打开了一个多AI协同调用的新模式。

▍中国组记者杨浚源 梁伊琪 ▍

开发者称打造「真正能干活的AI」

江苏无锡昨发布《关于支持OpenClaw等开源社区项目与OPC社区融合发展的若干措施（征集意见稿）》，俗称「龙虾十二条」，拟对提供免费部署OpenClaw的本地云平台，给予最高100万元的全额补贴。上周日，深圳龙岗区亦出台「龙虾十条」，旨在加速OpenClaw在制造业、政务等领域的落地。深圳福田首批「政务龙虾」亦上线，用OpenClaw做民意分析、审批辅导。



开源AI智能体OpenClaw因其红色龙虾图标，被网友亲切命名为「龙虾」，「养龙虾」亦成为训练此AI工具的流行说法。

龙虾创始人、奥地利开发者Peter Steinberger形容，OpenClaw旨在打造「真正能干活的AI」。相比ChatGPT、DeepSeek等一问一答的聊天机械人，龙虾能够直接控制用户设备，一句指令便能完成不同任务，从回复邮件、管理行程、预订机票，到编写程式、查看股票价格等等。

付费代装成风 上门最贵800元

不过，「养龙虾」门槛不低。不同于DeepSeek、ChatGPT简易即用，龙虾安装配置复杂，由此催生出付费代装生意。内地社交平台显示，远程安装要价50至100元（人民币，下同），上门安装300至800元不等。

上周五，深圳腾讯宣布免费协助用户在腾讯云端安装龙虾，旋即吸引近千名市民前来，有专业开发者，也有退休工程师、学生等AI爱好者，年龄层从20至60岁不等。



去年11月创立，今年1月对外开源，龙虾短短上线3周，总下载量相当于Linux操作系统用约30年才达到的水平。英伟达CEO黄仁勋给出极高评价，称其为「这个时代最重要的软件」，能迅速爆红并不是因为技术复杂，而是展示AI能直接影响消费生活的应用场景，让大量重复工作变得容易。

科技巨头推配套软件图分杯羹

OpenClaw爆火后，内地科技巨头亦想分一杯羹。腾讯云、阿里云、字节跳动的火山引擎，相继宣布上线OpenClaw云端极简部署及全套云服务，用户可一键完成安装。内媒花朵财经观察引述业内人士称，腾讯最近的免费装龙虾，也是想推广自家云服务。

外媒报道，OpenClaw席卷中国AI圈，其在中国市场的落地速度与商业化程度远超美国矽谷，美国科技巨头因隐私、安全问题，对龙虾仍持观望态度，谷歌和Anthropic限制旗下用户访问OpenClaw。