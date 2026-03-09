武汉屋苑逾十流浪猫疑遭毒杀 居民拒物业赔偿求真相

湖北武汉市青山区一个住宅屋苑，近日爆发流浪猫集体死亡事件，逾十只长期由居民喂养的猫只离奇暴毙，尸体遍布屋苑绿化带，事件引发居民恐慌。有居民指，物业管理公司曾提出赔偿，但遭拒绝，他们坚持要求查明真相。目前，当地警方已正式介入调查。

流浪猫集体失踪后陈尸草丛

事发于本月7日，该屋苑内多名长期投喂流浪猫的热心居民发现，平日一到开餐时间便会准时出现的猫群突然集体「失联」。众人心感不妙，四处寻找，最终在屋苑的绿化带及墙角等处，陆续发现十多只流浪猫的尸体。

据居民描述，这些猫只尸身并无明显外伤，初步排除被车辆撞击等可能，因此强烈怀疑是遭人投毒杀害。有居民心痛地表示，这些猫只才刚熬过严寒天气，「春天刚到，却整整齐齐地没了」，事件令人发指。更令人担忧的是，幸存的数只猫亦受惊过度，瑟缩在角落，拒绝进食。

居民拒赔偿 警介入化验死因

事件在屋苑内引发轩然大波，居民人心惶惶，担心若真是有人蓄意投毒，屋苑内的小童、长者或居民饲养的宠物，随时可能误触毒物，后果不堪设想。

据悉，有居民就事件报警求助，警方已到场取证，并将猫只尸体带走进行化验，以确定具体死因。当地社区工作人员证实，警方正循猫只来源及死亡原因展开调查，但因化验需时，暂未有结果。

对于网上有传言指事件可能与物业管理公司早前的灭虫行动（消杀）有关，甚至质疑是物业公司故意「清理」流浪猫，物业方面已发声明否认，强调所用药物合规，投放点亦有警示。社区方面亦表示，此类行为不像物业所为，呼吁居民耐心等待警方的调查结果。