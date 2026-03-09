酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片

在内地，近日一段外籍男子在酒吧厕所内，疑因醉酒失态，强行亲吻一名清洁女工的影片在网上疯传。事件中，除了该名男子的行为被炮轰外，该名女工被吻后的一抹「神秘笑容」，竟意外成为网民热议的焦点。

厕内拉扯强吻 女工奋力推开

根据在多个社交平台流传的8秒影片显示，一名明显喝醉的白衣外籍男子，蹲坐在酒吧厕所的墙角。他当时双手紧抓着一名正在工作的清洁女工，期间更一度将手伸入其上衣内。尽管女工奋力挣扎并试图推开，但该男子仍借着酒意，突然起身将她拉近，并强行亲吻其脸部。

被突袭后，该名女工随即奋力将男子推开，而男子亦退后一步，影片至此结束。然而，影片末段捕捉到女工脸上露出一抹耐人寻味的笑容，引发网民无限联想。

网民反应两极

影片曝光后，网民对事件的反应呈现两极化。大部分网民严厉谴责该名外籍男子的行为，认为无论对方年龄、身份为何，在酒后强吻他人已构成性骚扰，行为「禽兽不如」，应予严惩甚至驱逐出境，强调醉酒失态绝非脱罪的借口。

不过，亦有大量网民将焦点放在清洁女工的反应上，对其「灿烂的笑容」感到惊讶，并以戏谑的态度留言，笑称「霸道老外爱上我，这剧本都不敢这样拍」、「阿姨笑得好灿烂，感觉是工作几十年来最开心的一天」，甚至形容「这波不亏」。

