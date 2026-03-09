Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

妇女节｜鞋踭越高打折越多？蜀大侠紧急叫停并致歉：加盟店自行策划

更新时间：17:34 2026-03-09 HKT
发布时间：15:15 2026-03-09 HKT

三八妇女节期间，内地各商家纷纷推出促销活动，惟连锁火锅品牌「蜀大侠」一间加盟分店的宣传手法却因与女士高踭鞋（高跟鞋）高度挂钩而引发广泛争议，有网民直言「匪夷所思」，甚至表示要「拉黑」该品牌。蜀大侠总部于事后紧急将活动下架，并就事件向公众致歉，强调是个别加盟店自行策划并不知情。

鞋踭8厘米享折扣最大

近日有网民于社交平台发布图片，指蜀大侠一间分店推出「3·8女王月专属福利」，宣传海报列明，女性顾客只要穿上高踭鞋，并现场量度鞋踭高度，即可享用不同面值的代金券。其中，鞋踭达8厘米或以上，即可以58元购得100元面值的代金券（人民币，下同）；鞋踭高度为6厘米、4厘米及2厘米的顾客，则分别可以68元、78元及88元购得100元面值代金券，每桌以最高一位鞋踭尺寸为准。

相关新闻：多城「三八」 取消女神节用回「妇女节」

相关新闻：妇女节｜河南「最豪老板」派¥160万现金 2000名女员工每人收¥800

该活动一经发布，随即引来大量网民炮轰，认为活动策划「令人匪夷所思」，更有网民表示要因此「拉黑」蜀大侠品牌。

总部称加盟店自行策划已严肃批评

据《南方都市报》，蜀大侠相关负责人于3月6日回应查询时表示，是次活动由涉事加盟分店自行策划，总部事前并不知情。公司在网上留意到事件后高度重视，已即时要求该分店将相关活动套餐下架，目前活动已全面叫停。

该负责人补充，总部在叫停活动的同时，已与涉事门店进行深入沟通，对其不当行为提出严肃批评，并指导其完成整改，确保同类事件不再发生。对于事件为消费者带来不适，蜀大侠方面深感抱歉。

据悉，涉事门店为位于福建省南平市的创世纪店。有内媒记者曾尝试致电该分店，但电话未能接通。目前在各大团购平台上，已无法查询到相关促销活动资讯。

蜀大侠全国拥300间分店

公开资料显示，蜀大侠是2015年于四川成都创立的连锁火锅品牌，主要采用加盟模式扩展。2023年1月，四川小龙坎控股集团有限公司成为其全资控股股东。根据数据，截至2026年2月，蜀大侠在国内拥有300间门店，并已扩展至印尼、泰国等海外市场。

